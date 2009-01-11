У Страсбурзі розпочнеться ранкове засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дебати щодо програми чеського президентства в ЄС, яку представить прем’єр-міністр Чехії Мірек Тополанек. По завершенню дебатів, о 12-00 відбудеться спільна прес-конференція М.Тополанека з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом Пьоттерінгом. Дата проведення: 14 січня 2009 року Час початку: 09-00

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