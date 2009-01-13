”Газпром” вимагає від України негайно постачати газ в Європу

Москва. 13 січня. УНІАН. У ВАТ «Газпром» вимагають, щоб російський газ негайно почав надходити європейським споживачам з території України без урахування часу, який необхідний для його транспортування до західних кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

“На момент вимушеного припинення поставок газу ”Газпромом” 7 січня транзитні магістралі на території України були заповнені російським газом і, відповідно, повинні мати необхідний тиск для забезпечення синхронної подачі газу на вході і виході з ГТС України. Як тільки ми даємо газ на вхід, він повинен з`явитися на виході”, - сказав С.КУПРІЯНОВ.

“У зв`язку з цим заяви української сторони, що з моменту надходження транзитного російського газу в ГТС України до моменту його появи на західному кордоні України знадобиться 36 годин, викликають здивування і не відповідають діючому контракту”, - підкреслив він.

С.КУПРІЯНОВ заявив, що з початком подачі російського газу на вхід у газотранспортну систему України обсяг виходу газу на західному кордоні України повинен точно відповідати обсягу входу газу в газотранспортну систему України.

“Відповідна телеграма з проханням забезпечити належну підготовку об`єктів ГТС України до прийому російського газу по транзитних газопроводах на кордоні Росія-Україна вчасно направлена до НАК «Нафтогаз України», - додав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 січня, ВАТ «Газпром» відновив прокачування газу через газовимірювальну станцію ”Суджа”. Газ в обсязі 3 мільйони 126 тисяч кубометрів на годину повинен піти через територію України для споживачів Балканського регіону, Туреччини і Молдови.