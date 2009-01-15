Україна передала Росії свої варіанти ціни на газ

Київ. 15 січня. УНІАН. Українська сторона у переговорному процесі про співробітництво у газовій сфері надала російській стороні кілька варіантів розрахунків ціни на газ і транзитної ставки на основі економічного обґрунтування у порівнянні з реально існуючими цінами у країнах Центральної і Західної Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він наголосив, що при розрахунку, насамперед, враховувалися ті країни, які є технічно і географічно близькі до нашої держави за умовами імпорту, транзиту та зберігання газу, зокрема, Словаччина, Чехія і Німеччина.

При формуванні цінової пропозиції українська сторона виходила із домовленостей, досягнутих президентами України та Росії у лютому 2008 року, підписаного керівниками урядів двох країн меморандуму та угоди, підписаної керівництвом НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про трирічний період поступового переходу до ринкових цін на газ для України та транзитну ставку.

«Враховуючи ці домовленості економічно обґрунтована базова ціна у першому кварталі 2009 року має коливатися від 192,6 доларів за тисячу кубічних метрів газу при транзитній ставці у 2,2 долара до 218,8 доларів при ставці у 2,47 долара», - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«При цьому не враховувалися існуючі до 31 грудня минулого року пільги у ціновій політиці щодо поставок російського природного газу: близько 50 відсотків на ціну за газ та транзитну ставку», - додав він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, українська сторона готова відкрито та прозоро пояснити й обгрунтувати кожну цифру на основі реальних цінових параметрів, зафіксованих у відповідних контрактах, існуючих між ВАТ «Газпром» та газовими компаніями європейських країн.

«Разом з тим, хочу зазначити, що російська сторона у переговорному процесі пропонує України ціну, яка суперечить економічному обґрунтуванню та здоровому глузду», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.