Росія пропонує створити газовий консорціум, щоб поділити ризики
Ціну на технологічний газ поки не повідомляють
Брюссель. 15 січня. УНІАН. Росія пропонує створити консорціум для закупівлі технологічного газу, щоб поділити ризики за транзит.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні під час телефонної прес-конференції прес-секретар російського прем’єр-міністра Дмитро ПЄСКОВ.
“Росія не готова брати на себе всі ризики за постачання, а тому запропонувала партнерам розділити їх”, - сказав він.
За словами Д.ПЄСКОВА, такий консорціум можна створити досить швидко. При цьому, він повідомив, що найближчим часом “Газпром” запропонує долучитися до консорціуму крупним європейським газовим компаніям, в тому числі, E.On та Ruhrgas.
“Газ належатиме консорціуму, і це буду свого роду гарантією, що він не буде викрадений з труби”, - сказав речник російського прем’єра.
Він зазначив, що поки ціна технологічного газу не обговорюється.
“Якщо консорціум буде створено, то ціну можна буде узгодити за кілька годин”, - сказав Д.ПЄСКОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступив з ініціативою передати Україні технологічний газ від імені Міжнародного консорціуму європейських країн.