Питання про транзит газу може бути вирішено сьогодні
17:39, 17 січня 2009Новини ЄС
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Заявляють у Посольстві України в Москві
Київ. 17 січня. УНІАН. Питання транзиту російського газу може бути вирішене сьогодні.
Про це сказав журналістам у Москві прес-аташе посольства України в Росії Олег ВОЛОШИН, передає РІА «Новости».
Зокрема, за його словами, ”питання з транзитом може бути вирішене буквально сьогодні”.
При цьому дипломат зазначив, що подальша доля відносин Росії і України залежатиме і від рішення питання постачань російського газу українським споживачам.
”Стабільна співпраця Росії і України в газовій сфері неможлива без вирішення питання, зокрема постачань газу в Україну”, - сказав він.
О.ВОЛОШИН додав, що це не означає, що Україна ”поки не одержить газ з Росії, блокуватиме транзит”.
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