Україна отримала 20%-у знижку на газ

Москва. 19 січня. УНІАН. Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки.

«В результаті напружених і тривалих переговорів досягнуті домовленості по всьому комплексу питань, пов`язаних з постачаннями природного газу в Україну і з транзитом російського природного газу до Європи», - сказав В.ПУТІН.

Зокрема, він зазначив, що сторони пішли назустріч один одному і зробили прийнятні поступки.

«Це стосується 20-процентної знижки в 2009 році на постачання газу в Україну і збереження пільгового тарифу прокачування в 2009 році при постачаннях нашого газу до Європи», - сказав В.ПУТІН.

Він висловив переконання, що такі домовленості є оптимальними і повністю відповідають інтересам як Росії, так і України.