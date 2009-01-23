В 2008 ЄС підтримав 15 інфраструктурних проектів у сусідів

Брюссель. 23 січня. УНІАН. В 2008 році ЄС витратив 71 млн. євро на інфраструктурні проекти в країнах-сусідах.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, ці гроші виділені в рамках інструменту сусідського інвестування.

Ці гроші надані у вигляді грантів на підтримку проектів загальною вартістю 2,7 млрд. євро, 1,6 млрд. з яких фінансуються за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Банку розвитку Ради Європи, Французького агентства з розвитку та німецького Kreditanstalt für Wiederaufbau.

“Разом з країнами-членами ЄС ми дали реальну відповідь на потребу конкретних дій для поєднання ЄС з його південними та східними партнерами”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Загалом, в 2008 році було підтримано 15 проектів у Вірменії, Азербайджані, Грузіх, Молдові, Україні, Єгипті, Марокко та Тунісі.