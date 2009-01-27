Болгарія купуватиме азербайджанський газ

Київ. 27 січня, УНІАН. Болгарія розпочне імпорт азербайджанського газу, йдеться в поширеному увечері в понеділок, 26 січня, повідомленні уряду Болгарії.

”Прем`єр-міністр Сергій СТАНІШЕВ домовився з президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ про те, що наступного тижня газові компанії двох країн розпочнуть переговори про постачання 1 мільярда кубометрів природного газу за рік”, - цитує повідомлення РІА “Новости”.

Передбачається, що постачання газу може розпочатися в 2010 році.

”Безперечно, що минула газова криза дала нам політичний поштовх до цього проекту”, - сказав С.СТАНІШЕВ, який бере участь у саміті країн-учасниць проекту газопроводу ”Набукко” в Будапешті.

Як повідомлялося, 6 січня були припинені постачання російського газу до Болгарії, які поновилися 20 січня.

16 січня І.АЛІЄВ сказав, що ”в разі підписання в 2009 році транзитних угод Азербайджан експортуватиме газ до Греції і Болгарії”. Підтверджені запаси газу Азербайджану становлять 2 трлн. кубометрів, зазначив І.АЛІЄВ.