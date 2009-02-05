Болгарія порушила перед РФ питання про компенсацію

Москва. 5 лютого. УНІАН. Президент Болгарії Георгій ПИРВАНОВ офіційно порушив питання перед Росією про компенсацію за непоставлений газ у січні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Кремлі на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Ми ставимо питання про компенсацію збитків у результаті газової кризи і нових стратегічних параметрів наших відносин через досягнення нового виду угод, що, я сподіваюся, допоможе нам подолати існування посередників, - цієї ланки, яка створює непотрібне обтяження цьому сектору», - сказав Г.ПИРВАНОВ.

За його словами, президенти не обговорювали конкретні суми компенсацій до того, доки не одержані оцінки експертів і відповідних компаній, які працюють у цій сфері.

«Я задоволений тим, що й на вищому рівні тут у Москві я зустрів розуміння того безперечного факту, що Болгарія є країною, яка найбільше постраждала в результаті газової кризи, і необхідно шукати нові рішення з одного боку для подолання збитків від кризи, а з іншого – рішення з недопущення нової кризи», - сказав Президент Болгарії.

Г.ПИРВАНОВ відзначив, що Болгарії потрібно знайти нові джерела газу з виключенням країн-посередників.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

26 січня заступник керівника російського газового холдингу Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що ВАТ ”Газпром” за перші тижні січня втратив прибутків більш як на 2 мільярди доларів і має право вимагати компенсації від України. ”Ми маємо право зажадати від України повної компенсації, оскільки за перші тижні січня ми втратили прибутки більш ніж на 2 мільярди доларів”, - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що ”Газпром” має право подати до України позов про відшкодування прибутків, що їх вони втратили через нещодавній газовий конфлікт.