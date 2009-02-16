ЄС на рік продовжив заборону на видачі віз посадовцям Придністров`я

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. ЄС продовжив заборону на видачу віз посадовцям Придністров’я до 27 лютого 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було формально затверджено на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді та культури 16 лютого.

На сьогодні перелік складається з 19-ти посадовців самопроголошеної республіки Придністров’я. До їхнього складу входять Ігор СМИРНОВ, Президент Придністров’я, його сини Володимир, якій очолює митний комітет республіки та Ігор, якій є радником митного комітету. Крім того, до списку включені прізвища члена Верховної Ради Григорія МАРАКУЦИ, колишнього міністра закордонних справ Валерія ЛІТСКАЯ, міністра оборони Станіслава КНЯЗЕВІЧА, міністра державної безпеки Володимира АЛТУФЬЄВА, віце-президента Олександра КОРОЛЬОВА, колишнього міністра юстиції Віктора БАЛАЛА, колишнього прокурора Віктора ЗАХАРОВА, члена Верховної Ради Олега ГУДИМО, міністра внутрішніх справ Вадима КРАСНОСЕЛЬСЬКОГО, заступника міністра оборони Володимира АТАМАНЮКА, колишнього міністра юстиції Галини ЮРСЬКОЇ, голови держадміністрації Дубоссарського району Ігоря МАЗУРА, голови держадміністрації Рибницького району Юрія ПЛАТОНОВА, заступника голови держадміністрації Рибниці Алли ЧЕРБУЛЕНКО, голови держадміністрації Бендер В’ячеслава КОГУТА та голови держадміністрації Тирасполя Віктора КОСТИРКА.

Обмежувальні заходи були запроваджені ЄС в 2004 році.