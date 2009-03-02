”Газпром” створює у Німеччині підземне газосховище

Київ. 2 березня. УНІАН. Російський газовий концерн ”Газпром” приступив до створення на півночі Німеччини найбільшого в Західній Європі газосховища із запасами пального на випадок кризових ситуацій, передає ІТАР-ТАСС.

За повідомленням газети Sueddeutsche Zeitung, поблизу містечка Швайнріх, 90 км на північ від Берліна (земля Бранденбург), почалися бурові роботи. Експериментальні свердловини покликані визначити геологічну придатність даного району для зберігання газу. Згідно з інформацією газети, в районі на глибині до 1,8 тис. м залягає шар пористого пісковика, в який може закачуватись газ. Пісковик, який тягнеться на площі більш як 250 квадратних км, залягає у своєрідній ”оболонці” зі щільних шарів глини, що забезпечує його герметичність.

”Нам необхідне це сховище для того, щоб гарантувати газопостачання в Німеччині”, - заявив в інтерв`ю газеті представник німецької дочірньої фірми ”Газпрому” – Gazprom Germania Буркхард ВЕЛКІ. За його словами, будівництво газосховища потужністю 8-10 млрд. кубометрів безпосередньо пов`язане з реалізацією проекту газопроводу ”Північний потік”, який буде прокладено по дну Балтійського моря з російського Виборга до німецького Грайфсвальда. Після вступу в лад двох ниток газопроводу по ньому до Західної Європи надходитиме до 55 млрд. кубометрів російського газу на рік.

Довідка УНІАН. Країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російського газу, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі винила Україну, звинувачуючи її в крадіжці газу. Україна спростувала всі звинувачення.

19 січня НАК ”Нафтогаз України” і ВАТ ”Газпром” підписали договори про поставки і транзит газу на 2009-2019 роки. 20 січня Росія відновила подачу газу до Європи.

При цьому 20 січня комісар Євросоюзу з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС заявив про відсутність фактів несанкціонованого відбору газу Україною після 31 грудня 2008 року.

Проект Північно-Європейського газопроводу (ПЄГ) реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF. Він забезпечить Росії прямий доступ на ринок Західної Європи в обхід традиційних транзитних країн - України, Білорусі і Польщі.