Огризко каже, що не порушував законодавство

Київ. 3 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО запевняє що не порушував законодавство, розсилаючи в дипломатичні представництва інформацію про діяльність уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні у Верховній Раді України, відповідаючи на запитання депутатів стосовно того, наскільки моральною є розсилка за його підписом листа до дипломатичних представництв України за кордоном про незадовільну діяльність Кабінету міністрів.

В.ОГРИЗКО зауважив, що, згідно з законом про дипломатичну службу, зовнішньополітичне відомство повинно інформувати іноземні країни про події в Україні.

«В моїх діях жодного порушення закону про дипломатичну службу не було. Це є обов’язок: інформувати іноземні держави про те, що відбувається», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, тижневик “Дзеркало тижня” у № 5 (733) від 14-20 лютого писав, що МЗС України надіслано до дипломатичних місій України 10 лютого одразу після засідання РНБО, на якому обговорювалося питання газових контрактів між Україною і Росією, циркуляр за номером 101/30-078-34, підписаний міністром закордонних справ Володимиром ОГРИЗКОМ.

У додатку до циркуляра подавалися матеріали з брифінгу С.ГАВРИША, відповідно до яких прем’єр-міністр, роблячи заяви для преси щодо перебігу засідання РНБО, порушила закон, розповідаючи про конфіденціальну інформацію.

Такі заяви прем’єра названі брехнею, а підписані угоди про постачання газу з Росією – такими, що призвели до досягнення максимального ступеню загрози енергетичній безпеці України, зазначає видання.