В Брюсселі розпочнеться дводенний Європейський самміт споживачів
13:06, 28 березня 2009Новини ЄС
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В ході самміту, якій збере понад 250 представників промисловості, організацій захисту прав споживачів, неурядових громадських організацій, обговорить виклики та можливості для споживачів в цифровому світі, зокрема, питання доступу до ринків через Інтернет, захист персональних даних, географічні обмеження та захист прав споживачів в Інтернеті. З вступною промовою виступить комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна Кунєва.
Дата події: 1-2 квітня 2009 року Час початку: 10-00, 1 квітня 2009 року.
Час початку: 10-00, 1 квітня 2009 року.
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