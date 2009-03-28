В Брюсселі розпочнеться дводенний Європейський самміт споживачів

В ході самміту, якій збере понад 250 представників промисловості, організацій захисту прав споживачів, неурядових громадських організацій, обговорить виклики та можливості для споживачів в цифровому світі, зокрема, питання доступу до ринків через Інтернет, захист персональних даних, географічні обмеження та захист прав споживачів в Інтернеті. З вступною промовою виступить комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна Кунєва.

Дата події: 1-2 квітня 2009 року Час початку: 10-00, 1 квітня 2009 року.