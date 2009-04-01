Лідери НАТО схвалять Декларацію про безпеку

Брюссель. 1 квітня. УНІАН. Лідери країн-членів НАТО на самміті 3-4 квітня планують схвалити декларацію про безпеку.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

Він зазначив, що в цій декларації, зокрема, йтиметься і про необхідність схвалення нової стратегічної концепції НАТО.

«Вона (концепція – УНІАН) буде схвалена вже на наступному самміті і визначатиме, чим НАТО мало б займатися», - сказав речник Альянсу.

Дж.АПАТУРАЙ також повідомив, що лідери країн-членів НАТО розглянуть проект реформування штаб-квартири, оскільки, за його словами, генеральний секретар НАТО переконаний, що організація може бути гнучкішою і краще поєднувати цивільну та військову сфери діяльності.