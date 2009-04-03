Третій самміт G20 відбудеться у вересні в Нью-Йорку

00:08, 03 квітня 2009
Новини ЄС
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Для оцінки здійснених кроків

Брюссель. 3 квітня. УНІАН. Третій самміт лідерів країн “великої двадцятки” (G20) відбудеться у вересні в Нью-Йорку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено 2 квітня лідерами G20 на самміті в Лондоні.

В ході третього самміту планується здійснити оцінку реалізації тих кроків, що були погоджені під час самміту 2 квітня.

Як повідомляв УНІАН, в ході самміту лідери країн “двадцятки”, зокрема, домовилися значно збільшити фінансові ресурси Міжнародного валютного фонду та Світового банку, оприлюднити перелік країн та територій, що відносяться до “податкового раю”, а також відновити здатність фінансової системи надавати кредити, посилити фінансове регулювання, реформувати міжнародні фінансові інституції, сприяти глобальній торгівлі та інвестиціям, відмовившись від протекціонізму.

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