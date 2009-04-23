Європарламент хоче єдиної міграційної політики

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Європарламент закликає до здійснення єдиної міграційної політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій 22 квітня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі доповіді Сімона БУЗУТТІЛ (група народних партій, Мальта).

“За” проголосували 485 депутатів, проти – 110, утрималися – 19.

У доповіді зазначається, що мігранти завжди відігравали “життєво необхідну роль у розвитку ЄС”, а легальна міграція має сприяти вирішенню таких проблем, як старіння (за даними Євростату, до 2060 року населення Європи в робочому віці може скоротитися на 50 млн. осіб.

Депутати зазначили, що гарно керована міграція може сприяти економічному розвитку ЄС в наступні роки.

Водночас, депутати висловили стурбованість “відтоком мізків” з третіх країн і висловилися за розвиток програм тимчасової міграції.

Депутати наголосили на тому, що питання інтеграції мігрантів повинні бути ключовою частиною всього міграційного законодавства. У зв’язку з цим у доповіді вітаються зусилля країн-членів ЄС в допомозі мігрантам вивчати мову країни, що їх прийняла та зусилля з розвитку розуміння цінностей ЄС та країн-членів. Водночас, депутати зазначили, що інтеграція – двосторонній процес, а тому відповідна роз’яснювальна робота має проводитися і з місцевим населенням.

Депутати висловилися за надання мігрантам з третіх країн повної свободи пересування по ЄС після 5 років легального проживання в країні, в якій мігрант знайшов собі притулок. Крім того, Європарламент висловився за надання права мігрантам голосувати на виборах до місцевих органів влади.

У доповіді також міститься заклик відмовитися від національних Шенгенських віз і перейти до загальноєвропейських Шенгенських віз та створити спільні консульські служби в третіх країнах. Доповідь схвалена з власної ініціативи депутатів Європарламенту.