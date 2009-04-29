Нинішня система безпека в європі застаріла

Брюссель. 29 квітня. УНІАН. Депутат від Партії регіонів Леонід КОЖАРА переконаний, що що нинішня система безпеки в Європі застаріла.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 28 квітня на конференції “Створення спільного простору безпеки в Європі на основі співробітництва”, організованій групою соціалістичних партій Європарламенту.

“Європейська безпека розвивалася екстенсивно, і за рахунок розширення, а не модернізації існуючих структур. На сьогодні, очевидно, що розширення НАТО зупинилося, територія ОБСЄ відома, але це не дає покращення саме європейської безпеки. Тому ми маємо говорити не про розширення якихось структур, а про початок нових процесів”, - сказав депутат.

Він зазначив, що в цьому плані було б цікавим обговорити пропозиції Президентів Росії та Франції Дмитра МЕДВЕДЄВА та Ніколя САРКОЗІ, які були висунуті минулого року у французькому Евіані.

“Як на мене найголовніше питання на сьогодні: ті структури безпеки, які існують на сьогодні в Європі чи слугують вони інтересам європейської безпеки? На мій погляд ні”, - сказав Л.КОЖАРА.

Він зазначив, що в ході дискусії щодо нових пропозицій відносно системи безпеки, Україна мала б подумати над тим, як почувати себе комфортно в нових умовах. При цьому депутат висловив переконання в тому, що Україні зараз не потрібно намагатися вступити до НАТО.

“НАТО сьогодні - організація, яка реформується, це вже минуле. Головний тест для НАТО – наскільки ефективною буде операція в Афганістані. У багатьох європейців є сумніви в цьому. У нас також є сумніви, тому що є додаткова інформація, що ніякого успіху в Афганістані немає.”, - сказав Л.КОЖАРА.

Він також висловив переконання в тому, що не можна говорити про європейську та світову безпеку в цілому без урахування нових центрів впливу, таких як Китай та Індія.