Швеція хоче до кінця року укласти угоду про ЗВТ між ЄС та Україною

Київ. 1 липня. УНІАН. Європейський Союз планує до кінця року укласти угоду з Україною про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН.

“Ми були б більш ніж щасливими, якби могли завершити ці переговори до кінця цього року. Але ЄС - це лише один партнер у переговорному процесі, нам також потрібна відданість, зобов’язання і робота, яка виконується з боку України”,- сказав він.

За словами посла, це одна з найбільш амбітних угод про зону вільної торгівлі, щодо якої будь-коли вів переговори Євросоюз.

Він зазначив, що укласти угоду про асоціацію без угоди про вільну торгівлю неможливо.

С.ГУЛЛГРЕН запевнив, що Швеція надаватиме підтримку процесу укладенню Угоди про асоціацію. “Дуже вважливо, щоб ми зберегли динаміку цього процесу, особливо в контексті кризи”, - додав він.

Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозеф Мануел Пінту ТЕЙШЕЙРА також зазначив, що і українська сторона, і сторона ЄС хотіли б укласти угоду про зону вільної торгівлі до кінця цього року. “Але з наближенням до кінця року від тих самих органів влади ми чуємо, що, можливо, так не станеться і ми не зможемо завершити переговори”, - сказав він, додавши, що Єврокомісія завжди була відданою процесу переговорів і цілям, які були поставлені.

Ж.ТЕЙШЕЙРА зазначив, що Єврокомісія завжди заявляла, що угода про зону вільної торгівлі є дуже амбітною метою, і немає сенсу укладати Угоду про асоціацію без цього компоненту.

Посол Швеції в Україні також зазначив, що під час головування його країни у Євросоюзі (з 1 липня до 31 грудня 2009 року) пріоритетом у відносинах з Україною буде продовження спільної роботи щодо реалізації ініціативи «Східне партнерство».

“Ми зосередимося на тому, щоб виконати ті домовленості, які досягнуті під час саміту у Празі 7 квітня цього року, а також будемо працювати над тим, щоб забезпечити фінансування для виконання наших зобов’язань”, - сказав він.

С.ГУЛЛГРЕН також повідомив, що наприкінці цього року відбудеться саміт Україна-ЄС.