ЄС розчарований Україною, і насторожений до кандидатів в Президенти

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Європа розчарована Україною і насторожено ставиться до обох претендентів в Президенти.

Таку думку висловив в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі директор програми “Росія в регіональному та глобальному контексті” Фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС.

“На сьогодні в Європі існує досить насторожене ставлення до обох кандидатів, які вийшли до другого туру. І це є частиною загальної картинки, яку ми бачимо зараз, це вже, мабуть, четверта хвиля за останні 20 років стомленості від України”, - сказав експерт.

“На Україну після 2004 року покладали такі величезні надії в плані здійснення реформ, що сьогодні, коли ці надії не виправдалися, розчарування неминуче”, - додав А.МОШЕС.

За його словами, ставлення до Віктора ЯНУКОВИЧА є настороженим, оскільки його “невиправдано” вважають проросійським кандидатом, а ставлення до Юлії ТИМОШЕНКО є настороженим тому, що навіть за останній рік вона зробила досить багато суперечливих заяв.

“Тому говорити сьогодні про те, що на когось Європа робить ставку, в теорії просто не доводиться. Я думаю, Європа серйозно очікує на складні часи в цьому плані”, - сказав експерт.