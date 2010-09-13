Україна приєднається до Енергетичного співтовариства у вересні

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Україна планує 24 вересня підписати Протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ після зустрічі з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ.

«24 вересня має бути підписаний протокол про приєднання України до Енергетичного співтовариства», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що приєднання до Енергетичного співтовариства відкриє можливості для виконання домовленостей між Україною та ЄС з модернізації газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2009 року Рада міністрів Енергетичного співтовариства схвалила рішення про приєднання України та Молдови до цієї організації.

Остаточне приєднання цих двох країн відбудеться після того як вони усунуть розбіжності між національними законами та законодавством ЄС про газовий ринок, а також проведуть необхідні процедури з ратифікації приєднання.

Перед підписанням Протоколу про вступ Президент Енергетичного співтовариства, за узгодженням з віце-президентом, що представляє Європейський Союз, має перевірити, щоб законодавство щодо ринку газу було схвалено і застосовувалося у відповідності до Директиви ЄС №55 від 2003 року, якою, зокрема, передбачено створення незалежного оператора з транзиту газу та рівний доступ операторів до газової інфраструктури.

Президент України підписав закон “Про основи функціонування ринку природного газу” 16 липня цього року.

Довідка УНІАН. Угода про Європейське Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності 1 липня 2006 року. Енергетичне співтовариство створено з метою поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на країни Південно-Східної Європи та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів.