Янукович пропонує Словаччині модернізувати українську ГТС
15:26, 17 червня 2011Новини ЄС
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Заява Президента після переговорів зі словацьким колегою
Братислава. 17 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запросив Словаччину до роботи з модернізації української газотранспортної системи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Братиславі після переговорів з Президентом Словацької Республіки Іваном ГАШПАРОВИЧЕМ.
Він підкреслив, що Україна як транзитер газу зацікавлена у стабільному зв’язку між постачальником – Росією та споживачем – Європою, тому Україна хоче, щоб ГТС була цікава всім учасникам цього ринку.
У свою чергу І.ГАШПАРОВИЧ підкреслив, що Словаччина бачить в Україні надійного транзитера природного газу.
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