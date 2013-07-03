Європарламент підтримав результати переговорів з Радою ЄС про бюджет на 2014-2020 роки

Брюссель. 3 липня. УНІАН. Європейський парламент підтримав результати переговорів з Радою ЄС про бюджет на 2014-2020 роки.

Відповідне рішення схвалено сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Результати переговорів, зокрема, передбачають можливість більш гнучкого підходу до розподілу коштів, передбачених до виплат по роках, а також до розподілу фінансових зобов’язань по роках та категоріях витрат. На думку депутатів, це має сприяти ефективному використанню бюджетних коштів.

Крім того, домовленості передбачають можливість перегляду багаторічного бюджету вже в 2016 році.

Країни-члени ЄС пообіцяли вирішити проблему нестачі коштів на фінансування програм ЄС в бюджеті нинішнього року на суму в 11,2 млрд. євро. Передбачається, що рішення про надання бюджету перших 7,3 млрд. євро буде формально схвалене міністрами фінансів ЄС не пізніше 9 липня. Другий транш надходжень до загальноєвропейського кошторису схвалять на початку осені.

Крім того, в рамках переговорів було досягнуто домовленості щодо того, що представники Європарламенту, євро комісії та Ради ЄС розпочнуть роботу над створенням бази власних ресурсів для наповнення загальноєвропейського бюджету. Ця робота може бути завершена до 2016 року.

Сьогоднішнє рішення відкриває шлях Європарламенту для надання згоди новому багаторічному бюджету ЄС, а також на схвалення додаткової між інституційної угоди до нього. Передбачається, що таке голосування відбудеться на початку осені.