У Кабміні хочуть переглянути умови зони вільної торгівлі з Євросоюзом

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює перегляд умов зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для її поглиблення, включаючи питання митного союзу й додаткових механізмів.

Читайте такожЄвропарламент надав Україні додаткові торговельні преференції

Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

«Вже зараз зрозуміло, що умови вільної торгівлі потрібно переглядати. Переговори щодо створення Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом завершилися досить давно, і тепер умови доступу товарів до ринку України і ЄС «застарілі», - зазначила торговий представник України Наталія Микольська.

За словами торгпреда, існує необхідність провести детальний аналіз поглиблення торгівлі з ЄС і визначити оптимальний формат співробітництва в короткостроковій і довгостроковій перспективі - в рамках зони вільної торгівлі (з переглядом) або митного союзу з ЄС, а також вивчити можливі ризики та строки.

«Важливо, що вже зараз ми дивимося на вільну торгівлю в трьох вимірах: вільна торгівля, інвестиції та додаткові інструменти. Серед інструментів, які вже працюють, можна відзначити Промисловий діалог із ЄС. Ми завершуємо приєднання до конвенції ПанЄвроМед. Також активно проводимо торговельні місії з українськими експортерами в ЄС. Це відкриває додаткові можливості вільної торгівлі з ЄС», - повідомила Микольська.

Як повідомляв УНІАН, за результатами січня-червня 2017 року Європейський Союз є основним торговельним партнером України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 39,9%. Обсяги експорту до ЄС становили 9,4 млрд дол. й збільшилися на 22,8%, або на 1,8 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

Зона вільної торгівлі з ЄС набула чинності з 1 січня 2016 року.