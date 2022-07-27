В даний час в низці країн BA.4 і BA.5 є домінуючими підваріантами штаму "Омікрон".

Компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech заявили про початок проміжного дослідження модифікованої вакцини проти COVID-19, яка націлена як на оригінал, так і на підваріант BA.2 штаму "Омікрон".

Як повідомляє Reuters. Pfizer заявив, що вакцина знаходиться на етапі початкового дослідження, щоб зібрати більше даних.

Разом підваріанти штаму коронавірусу "Омікрон" BA.4 і BA.5, за оцінками експертів, складають майже 95% циркулюючих варіантів COVID-19 в США за останній тиждень.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США минулого місяця попросило виробників вакцин орієнтуватися на BA.4 і BA.5, два домінуючих в даний час підваріанти "Омікрону", для потенційної бустерної дози на осінній сезон.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди всіх країн повернути масковий режим, оскільки пандемія коронавірусу ще не закінчилася, а підвиди "Омікрону" продовжують викликати нові хвилі захворювань, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

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