Вчені провели масштабне дослідження і з'ясували, що найбільше насильству з боку партнера піддавалися молоді жінки.

Кожна четверта жінка ставала жертвою домашнього насильства протягом свого життя.

Про це свідчить нове масштабне дослідження, опубліковане в журналі The Lancet.

Вчені використовували відомості з глобальної бази даних Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в якій збирали інформацію про насильство щодо жінок в період з 2000 по 2018 рік. Охоплення становить 90%.

Нові оцінки показують, що до пандемії коронавірусу 27% жінок у віці від 15 до 49 років, які мали партнера, піддавалися насильству з його боку. При цьому кожна сьома (13%) піддавалася насильству протягом останнього року до проведення опитування. Це явище найбільше було поширене серед молодих жінок.

Найвища поширеність насильства з боку партнера була зареєстрована в деяких країнах Африки, Океанії та Південної Азії.

Насильство з боку партнера має серйозні наслідки для здоров'я жінок як з фізичного, так і з психічного боку. Це призводить до значних соціальних та економічних витрат для країн, спільнот та окремих осіб.

Як зазначила старший автор дослідження і представник ВООЗ Клаудія Гарсія-Морено, цей аналіз показав, що країни не в змозі викорінити насильство щодо жінок.

"Незважаючи на те, що за останні 20 років був досягнутий прогрес, цього як і раніше недостатньо", - сказала вона.

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