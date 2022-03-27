За час війни 6 медиків загинуло, 18 мають тяжі поранення і перебувають у лікарні.

З початку війни всього пошкоджено в Україні 264 заклади охорони здоров’я, з них 13 – знищено повністю.

Про це повідомив в ефірі телемарафону UAРазом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"З початку війни всього пошкоджено 264 заклади охорони здоров’я. Це як лікарні спеціалізованої медичної допомоги, так і амбулаторії сімейної медицини. 13 лікарень знищено повністю. Вони вже відновленню не підлягають. На їх місці ми будемо будувати нові лікарні", - сказав Ляшко.

За його інформацією, також пошкоджено, обстріляно, виведено з ладу 65 автомобілів екстреної медичної допомоги і сьогодні вони не можуть допомагати рятувати українців.

"6 медиків загинуло, 18 мають тяжі поранення і перебувають у лікарні, відновлюють своє здоров’я", - зазначив міністр.

Нагадаємо, лікарі "швидкої", які першими виїжджають на місце подій і часто під кулями і вибухами рятують життя українців, отримали бронежилети.

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