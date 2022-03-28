На сьогодні втрати від руйнувань інфраструктури складають 119 млрд доларів.

Україна через розпочату путінською Росією війну вже зазнала збитків на 564,9 млрд доларів.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook.

"564,9 млрд доларів. Саме такою є сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення", - написала вона.

За словами міністра, існують щонайменше два методи їхнього підрахунку. Перший – це оцінка втрат від безпосередніх руйнувань, другий – розрахунок втрат від загального впливу бойових дій, тобто усіх наслідків, включно з погіршенням економічної ситуації в державі, зростанням безробіття, блокуванням торгівлі, зниженням споживчого попиту тощо.

Свириденко зазначила, що зараз втрати інфраструктури складають 119 млрд доларів, ВВП - 112 млрд доларів, втрати цивільного населення - 90,5 млрд доларів ( це 10 млн кв. м. житла, 200 тис. автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб).

Крім цього, підприємства і організації зазнали втрат на 80 млрд доларів, втрати бюджету склали 48 млрд, а втрати прямих інвестицій в українську економіку – 54 млрд доларів.

"Варто зазначити, що кожного дня цифри змінюються і, на жаль, вони зростають. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і за рахунок передачі нашій державі заморожених активів РФ", - наголосила Свириденко.

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

За даними ООН, понад 3 мільйони українців через війну залишили країну.