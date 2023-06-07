У МОЗ розповіли про правила, яких необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань.

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, які внаслідок її підриву можуть становити значну небезпеку для здоров’я людей на підтоплених територіях, йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

"Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - зазначають у МОЗ.

Зазначається, що на місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць.

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Рекомендації МОЗ

Також у МОЗ розповіли про правила, яких необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях:

Пити тільки бутильовану або привізну воду.

Воду для приготування їжі і господарських потреб потрібно брати тільки з перевірених джерел. Зазначається, що річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.

Необхідно кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Водночас зазначається, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.

Відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мити руки з милом.

Не одягати речі, які були забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

У МОЗ також зазначають, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться в повідомленні міністерства.

Також у МОЗ повідомили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій та закликали людей у разі болю в животі, блювання, діареї, підвищеної температури тіла та інших незвичних симптомів, не вдаватися до самолікування, а негайно звертатися до лікаря.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до підтоплення населених пунктів, розташованих по обидва боки Дніпра. Підтоплені понад 80 населених пунктів, і за словами місцевої влади, рівень води у найближчі 20 годин збільшиться ще на метр.

У розвідці Великої Британії зазначили, що протягом наступних кількох днів конструкція дамби ще більше зруйнується, що призведе до більшого затоплення.

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