На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин, які внаслідок її підриву можуть становити значну небезпеку для здоров’я людей на підтоплених територіях, йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.
"Хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, підтопленій внаслідок підриву ГЕС країною-терористом", - зазначають у МОЗ.
Зазначається, що на місцях вже працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць.
Рекомендації МОЗ
Також у МОЗ розповіли про правила, яких необхідно дотримуватися, щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях:
- Пити тільки бутильовану або привізну воду.
- Воду для приготування їжі і господарських потреб потрібно брати тільки з перевірених джерел. Зазначається, що річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей.
- Необхідно кип’ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду. Водночас зазначається, що кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.
- Відмовитися від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).
- Піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).
- Ретельно мити руки з милом.
- Не одягати речі, які були забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
У МОЗ також зазначають, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.
"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", - йдеться в повідомленні міністерства.
Також у МОЗ повідомили, що в областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій та закликали людей у разі болю в животі, блювання, діареї, підвищеної температури тіла та інших незвичних симптомів, не вдаватися до самолікування, а негайно звертатися до лікаря.
Підрив Каховської ГЕС - що відомо
Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до підтоплення населених пунктів, розташованих по обидва боки Дніпра. Підтоплені понад 80 населених пунктів, і за словами місцевої влади, рівень води у найближчі 20 годин збільшиться ще на метр.
У розвідці Великої Британії зазначили, що протягом наступних кількох днів конструкція дамби ще більше зруйнується, що призведе до більшого затоплення.