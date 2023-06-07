Водночас, малоймовірно, що з'являться негайні додаткові безпекові проблеми для Запорізької атомної електростанці.

Руйнація Каховської Гідроелектростанції після підриву російськими окупантами може призвести до ще більшого затоплення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, контрольована Росією Каховська ГЕС була частково зруйнована перед третьою годиною ночі 6 червня. До 12:00 уся східна частина дамби і велика частина гідро- і комунальної інфраструктури були знесені.

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Як зазначає розвідка, рівень води у Каховському резервуарі був на рекордно високому рівні до руйнування, що приводить до того, що особливо великий об'єм води затоплює райони вниз по течії Дніпра.

"Вкрай малоймовірно, що Запорізька атомна електростанція, яка розташовується за 120 км від дамби, негайно стикнеться з додатковими проблемами у галузі безпеки внаслідок падіння рівня води в резервуарі", - сказано у повідомленні.

"Конструкція дамби впродовж наступних кількох днів, імовірно, ще більше зруйнується, що призведе до більшого затоплення", - заявили у розвідці.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Херсонській області після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у найближчі 20 годин рівень води збільшиться ще на метр.

Українська влада почала термінову евакуацію населення з правого берега Дніпра в районі Херсона. Паралельно відбулося екстрене засідання РНБО, на якому обговорювався план дій у зв'язку з цією катастрофою. Українська влада звинуватила Росію у цілеспрямованому підриві греблі.

Тим часом окупанти намагаються потрапити на контрольований Україною правий берег Дніпра під виглядом цивільних, що евакуюються. Таким способом противник намагається перекинути диверсійні групи.

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