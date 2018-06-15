Зареєстрований спалах кишкової інфекції серед вихованців навчально-виховного комплексу «Гаївська ЗОШ I-II ст. - ДНЗ» Кременецького району.

На Тернопільщині госпіталізовано 5 дітей через отруєння.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, 14 червня зареєстрований спалах кишкової інфекції серед вихованців навчально-виховного комплексу «Гаївська ЗОШ I-II ст. - ДНЗ» Кременецького району.

Захворіло 5 дітей, всі вони перебуваються на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Кременецької районної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «Гастроентероколіт середньої важкості».

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Фахівцями Кременецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби розпочато проведення спільного епідрозслідування, розпочато проведення обстеження НВК «Гаївська ЗОШ I-II ст.–ДНЗ» з метою організації заходів з ліквідації вогнища та здійснення комплексу лабораторних досліджень, спрямованих на встановлення причин та джерела інфекції.

Розпорядженням в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Володимира Богоноса роботу «Гаївської ЗОШ I-II ст. - ДНЗ» призупинено.

Причини спалаху будуть повідомлені після отримання результатів проведених досліджень.