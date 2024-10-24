Наразі в Україні є лише одна така аптека, але незабаром їх побільшає.

Профілактичне щеплення від грипу відтепер можна буде зробити у звичайній аптеці. Про запуск відповідного механізму повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Щеплення робитимуть аптеки, які пройшли спеціальну перевірку та отримали відповідну ліцензію. Для цього заклад повинен мати необхідне матеріально-технічне забезпечення, окремо обладнане приміщення для вакцинації і зону очікування для охочих зробити щеплення. Право робити щеплення клієнтам матимуть лише фахові фармацевти, які пройшли спеціальне навчання.

Перша аптека, яка відповідає таким вимогам, вже отримала ліцензію. Вона знаходиться у Києві на вулиці Великій Васильківській.

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Щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, громадянин має:

отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;

звернутися в аптеку, яка має ліцензію на проведення щеплення;

придбати вакцину в аптечному пункті за власний кошт;

заповнити згоду на проведення щеплення.

Пройшовши вакцинацію в аптеці, громадянин повинен надати довідку про щеплення своєму сімейному лікарю.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що практика вакцинації від грипу просто в аптеках є досить поширеною в США і країнах Євросоюзу.

"Досвід інших країн демонструє, що доступ до вакцинації в аптеках підвищує загальний рівень охоплення щепленнями, позитивно впливаючи на громадське здоров’я та, відповідно, зменшує навантаження на медичну систему, що особливо актуально в умовах війни", – заявив він.

Профілактика і лікування грипу

Як писав УНІАН, раніше у МОЗ розвінчали популярні народні засоби лікування застуди та грипу.

Зокрема критику фахівців викликає часникотерапія, яка не має доведених противірусних властивостей, але може зашкодити шлунку за певних обставин. Те саме стосується вітаміну С і деяких інших народних методів, які або не мають користі, або вона вкрай обмежена.

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