Деякі популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть бути шкідливими. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Часникотерапія
Немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.
Вітамін С
Жодні дослідження не довели, що цей вітамін ефективний проти грипу. Разом із тим вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, а надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.
Гірчиця у шкарпетки та гірчичники
Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.
Дихання парою від гарячої картоплі
Така процедура може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.
Полоскання розчином солі, соди та йоду
Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Міцний сольовий розчин, а ще й із йодом може спричинити пошкодження слизової.
Тож у МОЗ рекомендують для лікування застуди та грипу вибирати сучасні та безпечні лікарські засоби:
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