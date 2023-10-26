Пізню стадію випробувань нової вакцини фармацевти планують почати в найближчі місяці.

Фармкомпанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина для профілактики грипу і COVID-19 викликала сильну імунну відповідь проти штамів вірусів в ході випробувань на ранній і середній стадії.

Компанії заявили, що планують почати пізню стадію випробувань в найближчі місяці, пише Reuters. "Ця вакцина потенційно може зменшити вплив двох респіраторних захворювань за допомогою однієї ін'єкції і може спростити практику імунізації", - прокоментувала керівник відділу досліджень і розробок вакцин компанії Pfizerі Анналіза Андерсон.

Дослідження порівнювало кандидатів на вакцини з ліцензованою вакциною проти грипу та оновленою вакциною компанії проти COVID-19, введеною одночасно.

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Дані випробування показали, що вакцина проти грипу-коронавірусу продемонструвала стійку імунну відповідь на штами грипу А, грипу B і SARS-CoV-2, заявили компанії.

Коронавірус: новини

У травні ВООЗ зняла з коронавірусу статус пандемії. Він переведений в статус сезонних захворювань. В Україні карантин і режим надзвичайної ситуації, які були введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, скасували 1 липня цього року.

У вересні стало відомо, що сильно мутований новий варіант Covid-19 під назвою "Пірола" стрімко поширюється по світу, що викликає занепокоєння науковців. Штам "Пірола" з'явився влітку і є новітньою версією штаму "Омікрон", його виявили у 15 країнах світу.

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