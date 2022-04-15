За словами Ляшка, зараз у лікарнях від коронавірусу лікуються 2 900 громадян, які отримують кисневу терапію. На жаль, важкі хворі досі є.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, яка зараз ситуація з поширенням коронавірусу в країні. За його словами хвороба нікуди не зникла, але захворюваність пішла на спад.

В інтерв'ю з Аллою Мазур Ляшко зауважив, що COVID-19 продовжує реєструватись, але не в таких кількостях. З початку квітня захворюваність на коронавірус значно знизилась.

На початку повномасштабної війни Росії з Україною в країні реєстрували приблизно 4 тисячі випадків щодня. Тепер – близько 400.

"На початку війни, перший тиждень, реєструвалось плюс-мінус 4 тисячі випадків на добу. Потім спад відбувся до 2,5 тисяч випадків. Зараз вже останній тиждень квітня ми бачимо 400 випадків ковіду", – повідомив Ляшко.

Міністр охорони зауважив, що це неточна статистика, оскільки є заклади, які не можуть її подавати. Наприклад у Донецькій, Луганській та Харківській областях не повністю звітують по коронавірусу. І навіть якщо там будуть фіксувати якісь випадки, то навряд медичні установи будуть подавати цю інформацію. І МОЗ не вимагає цього в умовах воєнного стану.

За словами Ляшка, зараз у лікарнях від коронавірусу лікуються 2 900 громадян, які отримують кисневу терапію. На жаль, важкі хворі досі є. Але загалом тепер хвороба протікає легше, а особливо у вакцинованих – їх госпіталізують значно рідше.

За його словами, громадяни продовжують вакцинуватися проти коронавірусу. Зокрема впродовж березня щеплення зробили 355 тисяч людей.

"Люди приходять, вакцинуються, можливо не в такій кількості, як нам хотілося б. За березень місяць вакцинувалось 355 тисяч осіб", – розповів міністр.

Натомість у квітня вакцинуватися встигли вже 77 тисяч українців.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів скасував карантинні зони епідемічної небезпеки та норму щодо усунення від роботи невакцинованих співробітників в Україні.

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