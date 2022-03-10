Віктор Ляшко зазначив, що в лікарні госпіталізовано з коронавірусом 5700 пацієнтів

Епідемія COVID-19 не зникла, вчора зафіксовано 6700 нових випадків тільки там, де є можливість робити тести.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час телемарафону.

"Епідемія не зникла. Із закладів охорони здоров’я, з яких ми можемо утримувати інформацію, а також де можуть проводити тестування, ми маємо за вчорашній день 6700 нових випадків коронавірусної хвороби", - зазначив голова МОЗ.

За його словами, в лікарні госпіталізовано з COVID-19 5700 пацієнтів. При цьому додав, що "значна кількість цих людей отримують кисневу терапію і це один з наших ще чергових викликів - доставляти рідкий кисень у всі заклади охорони здоров’я, де перебувають пацієнти з COVID-19, щоб вони могли продовжувати кисневу терапію".

Ляшко зазначив, що "на жаль окупанти й тут себе проявляють і стріляють по машинах з киснем й одну таку машину в нас пошкодили - зірвали". При цьому додав, що обійшлося без жертв.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні російські терористи обстріляли 63 лікарні. В результаті загинули п'ять медичних працівників, понад 10 тяжко поранені та наразі не можуть працювати.

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