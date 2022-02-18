Сьогодні лише 40% ліжок, які виділені під COVID, зайняті пацієнтами.

Україна через 2-3 тижні пройде пік захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що зараз Україна проходить пік захворюваності.

В той же час, за його словами, за останні два тижні відбувається зниження захворюваності на COVID-19, зменшується кількість випадків госпіталізації.

"Сьогодні вже у нас лише 40% ліжок, які виділені під COVID, зайняті пацієнтами, а ще менше зайнято ліжок пацієнтами, які потребують кисневої терапії", - зазначив Ляшко.

За його словами, три останні дні в Україні кількість виписаних з лікарень переважає кількість госпіталізованих, як дорослих, так і дітей. Він зазначив, що через 2-3 тижні буде пройдено пік захворюваності і "ми будемо іти вниз, якщо не буде ніяких додаткових непередбачуваних особливостей самого штаму коронавірусу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу "Омікрон".

В Україні минулої доби зафіксовано 34 тис. 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Було госпіталізовано 3 тис. 323 особи, померли – 282.