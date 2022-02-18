Поки що це поодинокі випадки.

В Україні зафіксовано нові підвиди штаму коронавірусу "Омікрон".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Стосовно варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки. І насправді, коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то цей другий варіант викликає занепокоєння, враховуючи ще більшу швидкість передачі і трішки важчий перебіг", - сказав Кузін.

Він також додав, що наразі МОЗ не фіксує його масово, "це поодинокі випадки, переважно у людей, які повернулися з-за кордону".

Що відомо про BA.2

Цей варіант штаму "Омікрон" іноді називають "невидимим", оскільки він не має генетичного маркера, який дослідники використовували, щоб відрізнити варіант BA.1 від Дельти.

Результати дослідження датських науковців виявили, що BA.2 більш заразний, ніж Омікрон BA.1. Але, за попередніми даними, наявні вакцини захищають від цього підвиду.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що відмінністю "Омікрона" від попередніх штамів коронавірусу є те, що інкубаційний період захворювання, викликаний цим варіантом, значно коротший - від 2 до 5 днів, а передається він у 7 разів швидше, ніж штам "Дельта".

Одним із симптомів, характерним для "Омікрона", є біль у горлі.

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