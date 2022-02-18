Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.

В Україні за добу виявили 34 938 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2879 дітей та 870 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3323 осіб; зафіксовано 282 летальних випадків; одужали 29 254осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 116 625.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 672 198 осіб;

одужало – 3 896 009 осіб;

летальних випадків – 104 106 ;

проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4538;

Вінницька область – 687;

Волинська область – 1118;

Дніпропетровська область – 2712;

Донецька область – 1833;

Житомирська область – 1706;

Закарпатська область – 446;

Запорізька область – 1405;

Івано-Франківська область – 536;

Київська область – 1316;

Кіровоградська область – 461;

Луганська область – 748;

Львівська область – 1490;

Миколаївська область – 1235;

Одеська область – 3587;

Полтавська область – 1668;

Рівненська область – 824;

Сумська область – 1118;

Тернопільська область – 608;

Харківська область – 1800;

Херсонська область – 980;

Хмельницька область – 1354;

Черкаська область – 1273;

Чернівецька область – 381;

Чернігівська область – 1114.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.

З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.