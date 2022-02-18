В Україні за добу виявили 34 938 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2879 дітей та 870 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 3323 осіб; зафіксовано 282 летальних випадків; одужали 29 254осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 116 625.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 672 198 осіб;
- одужало – 3 896 009 осіб;
- летальних випадків – 104 106 ;
- проведено ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4538;
Вінницька область – 687;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2712;
Донецька область – 1833;
Житомирська область – 1706;
Закарпатська область – 446;
Запорізька область – 1405;
Івано-Франківська область – 536;
Київська область – 1316;
Кіровоградська область – 461;
Луганська область – 748;
Львівська область – 1490;
Миколаївська область – 1235;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1668;
Рівненська область – 824;
Сумська область – 1118;
Тернопільська область – 608;
Харківська область – 1800;
Херсонська область – 980;
Хмельницька область – 1354;
Черкаська область – 1273;
Чернівецька область – 381;
Чернігівська область – 1114.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
Кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Південній Кореї, та Moderna.
З 14 грудня 2021 року в Україні люди з певними медичними показами можуть отримати додаткову,третю дозу вакцини від коронавірусу.
Крім того, медики, співробітники будинків інтернатного типу та люди віком 60+ можуть отримати бустернудозу вакцини проти COVID-19.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.