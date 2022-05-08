На момент початку російського широкомасштабного вторгнення, в Україні налічувалось близько 500 тис. ветеранів, які мали статус учасника бойових дій.

Міністерство ветеранів працює над вирішенням питання щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які не встигли офіційно оформитись та не можуть офіційно підтвердити свій бойовий шлях від 24 лютого.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, на момент початку російського широкомасштабного вторгнення, в Україні налічувалось близько 500 тис. ветеранів, які мали статус учасника бойових дій. Переважна більшість з них пішла до лав Збройних сил України, до сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад.

"Законом України надається право добровольцям, які включилися після 24 лютого до сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, отримати статус учасника бойових дій після перемоги України. Коли почалася широкомасштабна військова агресія, ніхто не міг точно знати, куди на територію України розповсюдиться театр воєнних дій. Тому потенційно надали всім добровольцям право, а лише порядок його надання буде узгоджуватись у відповідному порядку Збройними силами України", - сказала Лапутіна.

Міністр у справах ветеранів зазначила, що сили територіальної оборони – це окремий вид збройних сил, і їм статус учасника бойових дій буде надавати саме Міністерство оборони України. Міністерство у справах ветеранів буде до цього процесу долучатись, особливо до тих випадків, коли захисник не встиг документально оформитися. В подальшому буде унормовано, яким чином це має ставатися, щоб захисники отримували відповідний статус та соціальні гарантії.

"Статус учасника бойових дій повинен надаватись відповідно до бойових розпоряджень. Будь який службовець не може вийти на виконання бойового завдання без бойового розпорядження. В цьому розпорядженні міститься інформація про те, куди особа їде і що вона там виконує. За результатами повернення військовослужбовця комісія Міністерства оборони або іншого силового відомства це розглядає. В Збройних силах все чітко", - пояснила Лапутіна.

Міністр у справах ветеранів додала, що надання статусу добровольцям, які не встигли оформитись, також буде вирішувати комісія. За її словами, мають бути відповідні критерії, наприклад, покази свідків, які також брали участь у цих бойових діях, обов’язково свідчення військовослужбовців Збройних сил України або сил територіальної оборони.

"Якщо людина надала всі потрібні документальні підтвердження і вони правдиві, то вона обов’язково отримає статус учасника бойових дій", - акцентувала Лапутіна.

Нагадаємо, Рада надала теробороні можливість виконувати завдання там, де йдуть воєнні дії.

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