Виявлено несподівану користь кави

При цьому ефект відбувається не від кофеїну, а від ступеня підсмажування зерен.

Вчені з Дослідницького інституту Крембиля (Канада) вивчили, як три типи кави взаємодіють з тау-білками та бета-амілоїдами, щоб зрозуміти, як ця речовина здатна боротися з причиною деменції при хворобі Паркінсона й Альцгеймера.

Автори дослідження стверджують, що споживання кави корелює зі зниженим ризиком розвитку захворювань Альцгеймера і Паркінсона, передає Naked Science.

У своїй роботі вони хотіли з'ясувати причини такого зв'язку. Для цього вчені обрали три варіанти одного виду кави (арабіка): слабкого обсмаження, сильного обсмаження і сильного обсмаження без кофеїну. Позитивний ефект при взаємодії з речовинами, які вважаються винуватцями деменції, продемонстрували два останні різновиди. Тому вчені зробили висновок, що нейтралізувальний вплив чинить не кофеїн, а інший елемент, який з'являється у ході обсмаження.

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Всього автори розглядали шість компонентів кави, серед яких були феніліндани — антиоксиданти, які з'являються тільки при обсмажуванні. Саме вони, на думку дослідників, можуть запобігти деменції, тому що інгібують білки бета-амілоїди і тау-білки.

Бета-амілоїди — пептиди, що складаються найчастіше з 40 амінокислотних залишків. Патогенним вважається білок Aβ42, довжина якого збільшується до 42 залишків. При прогресуванні хвороби Альцгеймера він накопичується й утворює амілоїдні бляшки. Разом з тим він провокує накопичення тау-білків (нейрофібрилярних клубків). Ці клубки виявили у всіх пацієнтів, які страждають від хвороби Альцгеймера. При цьому посилення деменції прямо корелює з кількістю клубків. У великих кількостях ці згустки протеїну починають пошкоджувати нейрони.

Раніше нове дослідження американських медиків показало, що навіть люди, які випивають по 8 чашок в день, живуть трохи довше тих, хто не п'є каву зовсім.