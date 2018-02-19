Відому українську телеведучу побили на весіллі чиновника в Києві (відео)

Телеведучу Олену Філонову побили у столиці на весіллі очільника Холодногірського району Харкова.

У неділю, 18 лютого, у Києві на весіллі очільника Холодногірського району Харкова Максима Мусєєва і ведучої програми Instabox на телеканалі Music Box Єви Субботіної побили телеведучу "Нового каналу" Олену Філонову.

Про це сама Філонова повідомила у прямому ефірі в своєму Instagram, передає "24 канал".

За словами ведучої, до неї підійшов чоловік і заявив, що вона штовхнула його супутницю.

Читайте такожНа Київщині чоловік жорстоко побив палицею двох поліцейських, які хотіли вручити виклик до слідчого"Я звернулася до дівчини і запитала, чи правда це. Вона сказала, що все гаразд і її ніхто не штовхав. Але чоловік почав поводитися неадекватно, нападати на мене і ображати", – розповіла Філонова.

Через кілька секунд на відео з'явився чоловік, який висловив претензії до телеведучої. Філонова обізвала цього чоловіка ган**ном, після чого той підійшов до жінки і застосував фізичну силу.

"Він же ненормальний", – кричала Філонова під час того, коли свідки події намагалися її заспокоїти.

Додамо, що після інциденту ведуча "Нового каналу" зняла відео у відділенні поліції. На ньому Філонова повідомила, що написала на заяву на свого кривдника.

Олена Філонова - телеведуча і журналістка "Нового каналу" у програмах "Пристрасті за ревізором" й "Абзац", дизайнер аксесуарів і власниця бренду одягу FILONOVA.