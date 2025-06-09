Загалом до списку від National Geographic потрапили шість європейських міст.

Після зняття обмежень, запроваджених на два літні фестивально-концертні сезони в Європі 2020 року через пандемію коронавірусу, серед меломанів різко зріс інтерес до концертного туризму, адже що може бути кращим за те, щоб поєднати улюблену музику зі знайомством із новими містами.

Сприяли цьому й масштабні світові турне топових поп-зірок на кшталт Тейлор Свіфт і Бейонсе, які дісталися європейських концертних майданчиків уперше за кілька років.

Впливовий журнал про подорожі National Geographic склав список із шести наймузичніших міст Європи, куди меломанам обов'язково варто заїхати в найближчому майбутньому.

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1. Севілья, Іспанія – фламенко. Запальна суміш пісні, танцю і музики бере свій початок у міських громадах циган і давно вже стала символом як Севільї, так і Іспанії загалом. Цінність фламенко для іспанців настільки висока, що 2010 року його навіть додали до списку нематеріальної всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Щороку в Севільї відбувається Feria de Sevilla – пишне святкування андалузької культури з парадами, традиційним одягом, хересом і великою кількістю фламенко. Наступний фестиваль пройде 20-26 квітня 2026 року.

2. Голуей, Ірландія –фолк. Західне узбережжя Ірландії буквально просякнуте запальними звуками скрипки. Голуей є оплотом традиційної культури, де поети, художники і музиканти давно знайшли місце, щоб відточити свою майстерність у галасливих барах міста і просочених солоним повітрям Атлантичного океану гранітних вулицях. Воно й не дивно, адже атмосферні паби Голуея мають горду традицію приймати та підтримувати ірландських фолк-музикантів. А минулими вихідними в місті завершився вже четвертий рік фестиваль Galway Folk Festival. Більше про те, що можна подивитися в Голуеї, читайте в нашому великому матеріалі.

3. Стокгольм, Швеція – поп. Ace of Base, Roxette, The Cardigans, Robyn і, звісно ж, ABBA – це лише деякі зі шведських музикантів, які прославилися на весь світ. Протягом десятиліть Стокгольм був центром європейської поп-музики, і тепер шанувальники можуть зануритися в хітову музичну спадщину міста в Шведському музеї виконавських мистецтв, який досліджує історію і майбутнє музики, театру і танцю.

4. Відень, Австрія – класика. Музика століттями тече через серце австрійської столиці, адже деякі з найвидатніших віртуозів в історії – від Моцарта до Гайдна, від Бетховена до Штрауса – жили і працювали у Відні. Ну а 2025 року Австрія відзначає двохсотріччя від дня народження композитора Йоганна Штрауса, і з цієї нагоди у Віденській філармонії 25 жовтня відбудеться спеціальний концерт.

5. Париж, Франція – джаз. Коли американські війська були розміщені у місті під час Першої світової війни, вони принесли з собою ритми джазу. У наступні роки ця музика підкорила концертні майданчики Парижу та стала частиною міського звукового ландшафту – донині французька столиця всіяна джазовими клубами старої школи. Також у місті проводять великі джазові фестивалі, включно з Jazz à La Villette, який проходить у парку Ла-Віллет у серпні-вересні.

6. Берлін, Німеччина – електроніка. Якби возз'єднання Німеччини мало звук, це був би звук синтезаторів і драм-машин. Після падіння Берлінської стіни 1989 року андеграундна електронна музична сцена запропонувала жителям Західного і Східного Берліна можливість об'єднатися. Відтоді місто стало серцем європейської електроніки, а музичні майданчики з'явилися в занедбаних будівлях у всьому місті. Цього року 12 липня в Берліні пройде Rave the Planet Parade, який змішає рейв-культуру з політичною демонстрацією.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецьку столицю Берлін визнали музичною столицею Європи цього року – на 2025 рік там уже заплановано майже 1200 концертів.

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