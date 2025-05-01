Служба безпеки України попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка. Нападницю вже затримано, повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що сьогодні, 1 травня, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
"Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - йдеться у заяві.
Замах на Сергія Стерненка - що відомо
Як повідомляв УНІАН, на активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення.
"На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема", - повідомив кілька хвилин тому сам Стерненко, уточнивши, що отримав "легке" поранення.
Згодом Стерненко повідомив, що "нападницю затримано". При цьому він подякував Службі безпеки України за "блискавичну реакцію".