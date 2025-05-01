Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує, наголосили у Службі.

Служба безпеки України попередила вбивство активіста і волонтера Сергія Стерненка. Нападницю вже затримано, повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що сьогодні, 1 травня, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

"Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно-слідчі заходи. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо", - йдеться у заяві.

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Замах на Сергія Стерненка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення.

"На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема", - повідомив кілька хвилин тому сам Стерненко, уточнивши, що отримав "легке" поранення.

Згодом Стерненко повідомив, що "нападницю затримано". При цьому він подякував Службі безпеки України за "блискавичну реакцію".

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