В обласному ТЦК стверджують, що Сергій Стерненко вже сплатив штраф та пройде ВЛК.

Співробітники одного з районних військкоматів Одеси звернулися до поліції з проханням розшукати та доставити у ТЦК відомого активіста і блогера Сергія Стерненка через порушення правил військового обліку. Сам Стерненко стверджує, що це – помста за критику "армійської системи".

Зокрема, у соцмережах з’явилось фото звернення керівництва Приморського ТЦК та СП Одеси до Нацполіції з проханням внести до відповідної бази для розшуку та доставлення у військкомат 29-річного Стерненка. Згідно з документом, що датований 28 жовтня 2024 року, чоловік порушив правила військового обліку.

Згодом Стерненко заявив, що здивований тим, що нібито перебуває у розшуку. Він стверджує, що дізнався про це не від правоохоронців, а з заборонених в Україні проросійських видань. Водночас він стверджує, що у відповідній базі інформація про нього відсутня.

Відео дня

"Нібито у розшук мене подав Приморський територіальний центр комплектації, переслав документ у поліцію, а поліція вже повідомила не мене, а росіян та агентуру. Прекрасні союзники… Повістку нібито відправляли мені в Одесу, звідки я переїхав 6 років тому. Зайшов у Резерв+, там ніякого розшуку нема", - стверджує активіст.

За його словами, ще в травні у "Резерв+" він вказав свою адресу у Києві, але туди з військкомату будь-які запити нібито не надходили. Також він стверджує, що повістка не надходила ані за пропискою, ані за місцем фактичного мешкання. Стерненко підкреслює, що "оголошення в розшук" нібито є помстою за критику військових чиновників.

"Окремий сюр – у день нібито оголошення у розшук я перебував на зустрічі в Міноборони. Через день на ще одній. Словом, поводився як той, хто переховується… Будемо розбиратися з цією цікавою ситуацією, але вже є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу, якої вимагають наші військові", - написав блогер у Telegram-каналі.

Також він припустив, що хтось навмисно розпочав його цькування, щоб перешкодити його діяльності, яка спрямована на збори коштів для закупки дронів для ЗСУ.

Водночас Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки заявив, що мають місце "маніпуляції та спотворення фактів", а Стерненко не повідомив про низку деталей, які важливі для розуміння ситуації.

"Зокрема, він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, та направлений військово-лікарську комісію (ВЛК). Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу", - йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК прокоментували "натяки" блогера на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур.

"Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", - наголошують у ТЦК та СП.

Там запевняють, що діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку й мобілізаційної підготовки. Також у ТЦК просять Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій військових, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП.

Наразі невідомо, яким чином документ про розшук Стерненка з’явився у соціальних мережах.

Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко був головою регіональної організації "Правий сектор" в Одесі під час подій Революції гідності. Також він відомий участю у різних акціях проти забудови морського узбережжя, історичного центра міста Одеси. Разом з ще одним чоловіком був фігурантом справи про нібито викрадення учасника так званого "антимайдану" в Одесі.

На Стерненка було скоєно кілька нападів, і під час одного такого у 2018 році Стерненко вбив одного з нападників. Правоохоронці звинуватили активіста в умисному убивстві. Сам Стерненко стверджував, що напади на нього організував мер Одеси Генадій Труханов.

У лютому 2021 року одескький суд призначив Стерненку 7 років позбавлення волі у справі про викрадення активіста "антимайдану". Після цього у Києві відбулося кілька масштабних акцій протесту, учасники яких здійснили акти вандалізму на будівлі Офісу президента. Вже у травні апеляційний суд переглянув справу і реальний строк замінили на умовний.

Після початку повномасштаного російського вторгнення Стерненко активно вклчився у волонтерський рух, паралельно висвітлюючи події на фронті у своєму телеграм та інших соцмережах. Зокрема Стерненко-волонтер спецалізується на підтримці Сил оборони поставками безпілотних систем та супутніх речей.

Вас також можуть зацікавити новини: