Відомо, що нападницю вже затримали.

На активіста та блогера Сергія Стерненка скоєно напад, внаслідок якого він отримав поранення. Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема", - написав він, уточнивши, що отримав "легке" поранення.

Згодом Стерненко повідомив, що "нападницю затримано". При цьому він подякував Службі безпеки України за "блискавичну реакцію".

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"Якби не вони - я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", - додав він.

Стерненко також натякнув, що до нападу, ймовірно, причетна держава-агресор.

"Росіяни - уй*бки. Вони будуть умирать", - зауважив він та закликав донатити на дрони для Сил оборони.

Хто такий Сергій Стерненко

Сергій Стерненко є відомим громадським активістом і волонтером, який починав свою суспільно-політичну діяльність в Одесі. Зокрема, він був одним із лідерів одеського осередку Євромайдану.

У 2018 році на Стерненка здійснили кілька нападів. Він пов'язував їх зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси.

СБУ відкрила справу за фактом смертельного поранення одного з чоловіків, які скоїли на нього напад у 2018 році, Івана Кузнєцова. У Службі заявили, що експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком свого нападника.

У грудні 2023 року Стерненко повідомив, що суд зняв з нього звинувачення в умисному вбивстві.

Сьогодні Сергій Стерненко веде активну волонтерську діяльність, спрямовану на підтримку Сил оборони.

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