Затримані хлопці – неповнолітні з Полтавщини. РФ завербувала їх через Telegram-канали.

Правоохоронці затримали чотирьох юнаків, які на замовлення спецслужб РФ готували теракт у центрі Миколаєва, що стався 14 лютого. Внаслідок вибуху загинули троє військових та жінка, яка принесла на місце події вибухівку, ще сімох людей поранено.

Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки України, затриманими виявилися неповнолітні жителі Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".

Зазначається, що за інструкцією росіян юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали "посилку" 42-річній жительці сусіднього селища. В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому жителю.

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"Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужби дистанційно активували вибуховий пристрій через виклик на мобільний телефон", - розповіли в СБУ.

За даними слідства, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як "зайвого" свідка теракту. Водночас неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували на винагороду. Там їх і затримали правоохоронці. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей). Вони перебувають під вартою. Попри юний вік їм загрожує довічне позбавлення волі.

В соціальних мережах люди повідомляють, що загибла 42-річна жінка – жителька міста Горішні Плавні.

Теракт у Миколаєві 14 лютого – деталі

14 лютого у центрі Миколаєва стався вибух, внаслідок чого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності – Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик.

Це сталося на вулиці Пограничній поблизу кафе, де жінка підійшла до людей у військовій формі. У руках вона тримала сумку, на дні якої був вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху жінка загинула на місці. Перед вибухом вона робила покупки в магазині і не виключено, що могла не знати, що несе вибухівку.

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