Ще один вибух у місті пролунав на автовокзалі.

Сьогодні у Миколаєві стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого дві особи загинули, ще 8 поранені.

Про це повідомили у регіональному управлінні Нацполіції. Йдеться, що 14 лютого близько 14:00 на вулиці Пограничній поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух невідомого предмета.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ, рятувальники та медики.

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Це не перший вибух в обласному центрі за сьогодні. Раніше, близько 10:00, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу автовокзалу по проспекту Богоявленському невідомий чоловік підірвав вибуховий предмет та загинув.

За попередніми даними, 41-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату, окрім нього більше ніхто не постраждав.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили з місця події уламки від гранати РГД-5. У ході перевірки речей загиблого – інших вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Тіло загиблого буде направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Відкрито провадження, попередньо, за ч. 1 ст. 115 ("умисне вбивство") Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, причиною вибуху в центрі Миколаєва стала детонація вибухівки. За попередніми даними, у припаркованому біля кафе автомобілі розмінувальників, здетонувала вибухівка, яку вони виявили під час робіт. Чому фахівці возили вибухонебезпечні предмети з собою в автомобілі, невідомо.

Інші новини про вибухи в містах

У вересні 2024 року у місті Лубни на Полтавщині чоловік кинув гранату біля супермаркету, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Йшлося, що невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік.

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