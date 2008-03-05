16.30 Круглий стіл «Головні харків’яни - зірки Слобожанщини» (прес-центр «Майдан Свободи»)

У середу, 5 березня, у прес-центрі «Майдан Свободи» відбудеться Круглий стіл, присвячений проекту «Головні харків’яни - зірки Слобожанщини». Участники: Віль Бакіров, ректор Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, Сергій Посохов, декан історичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, професор, Юрій Шкуратов, директор НДІ астрономії ХНУ ім.Каразіна, професор, О. Віктор Маринчак, настоятель Івано-Богословського храму, Володимир Оглоблін, фотохудожник, Євген Маслов, головний редактор газети «Главное», Володимир Чистілін, оглядач відділу культури тижневика «Главное». Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8. Тел.720-12-15.

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