Завтра Верховна рада заслухає послання Президента

Харків. 12 травня. УНІАН. Верховна рада України першим питанням завтра заслухає щорічне послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Погоджувальній раді повідомив голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що Президент України виступив з ініціативою щодо свого виступу у парламенті.

Крім того, голова ВР наголосив, що Президент пропонує, аби другим питанням парламент розглянув складання присяги суддями Конституційного Суду України та членами Вищої ради юстиції. При цьому А.ЯЦЕНЮК зазначив, що до присяги будуть приведені лише ті судді КС, стосовно яких на даний момент не відбувається жодних судових спорів.

«Це може стосуватися лише тих суддів, по яких немає судових спорів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Всього, за його словами, йдеться про трьох суддів, але по одному з них існує судове провадження.