Прокуратура передала до суду справу Полтавця

Харків. 22 липня. УНІАН. Прокуратура області передала до суду кримінальну справу 36-річного харків’янина Андрія ПОЛТАВЦЯ, який обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, 2 травня ц.р. А.ПОЛТАВЕЦЬ, перебуваючи за кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння, порушив правила руху і насмерть збив у Харкові на трамвайній зупинці по вулиці Потавський Шлях шістьох людей (ще одну людину було травмовано).

Кримінальний кодекс передбачає у цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, повідомили у прес-службі.